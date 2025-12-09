  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

8 Aralık devrimi sonrası.. İşte Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı

Sudan’da sessiz soykırım: Faşir’den kaçanlar işkence ve katliamı anlatıyor

Bakanlık Teminat Bilgi Sistemi'ni kullanıma açtı! Türkiye'ye duyurdular! Gümrüklerde yeni dönem

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

İzmir’de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: “Aile İçi Sorun Gibi Görün…”

Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'

Türkiye-Macaristan arasında önemli adım! Bakan Bolat: Hedef 6 milyar dolar diyerek duyurdu!

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!
Yerel Gasbettiği taksiyle kaza yaptı! Kaçmaya çalışırken yakalandı
Yerel

Gasbettiği taksiyle kaza yaptı! Kaçmaya çalışırken yakalandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’da arkadaşının kullandığı ticari taksiyi gasbeden S.A., hem araçla kaza yaptı hem de yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin sokak sokak sürdürdüğü takiple şüpheli kısa sürede yakalandı.

Bursa’da arkadaşının kullandığı ticari taksiyi gasbeden S.A., polis ekiplerinin yarım saat süren takibi sonucu yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, S.A. arkadaşının sürdüğü ticari taksiyi henüz bilinmeyen nedenle gasbederek, kaçmaya başladı.

Taksi sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisten kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobile çarpan S.A.’nın kullandığı ticari taksi, savrularak refüje çıktı.

Aracı refüjde terk eden S.A., bu kaz yaya olarak kaçmaya devam etti. Bölgeyi ablukaya alan polis ekiplerinin sokak sokak sürdürdüğü takibin ardından şüpheli yakalandı.

S.A:’nın yaklaşık yarım saat süren kaçışı sırasında yaptığı kazalar nedeniyle terk ettiği ticari taksinin kullanılamaz halde olduğu belirlendi. Araç çekici ile kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçmuştu! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçmuştu! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Yerel

Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole uçmuştu! Korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Sağanak sonrası yollar kayganlaştı! Aynı virajda dakikalar içinde peş peşe kaza
Sağanak sonrası yollar kayganlaştı! Aynı virajda dakikalar içinde peş peşe kaza

Yaşam

Sağanak sonrası yollar kayganlaştı! Aynı virajda dakikalar içinde peş peşe kaza

Ankara'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
Ankara'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı, 1 ölü, 3 yaralı

Yerel

Ankara'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı, 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu açıklandı
Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu açıklandı

Yerel

Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu açıklandı

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23