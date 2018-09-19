Gary Medel'den Negredo'ya esprili veda!

Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı durumuna düşen Gary Medel, resmi Instagram hesabından Negredo'ya veda etti.

Negredo'yla Beşiktaş ve Sevilla'da birlikte oynadıkları günlerden üç fotoğrafı paylaşan tecrübeli ön libero şu ifadeleri kullandı:

"Yeni macera için sana en iyi dileklerimi gönderiyor ve ailenle birlikte çok başarılı olmanı diliyorum. Bildiğin gibi burada kafanı kıracak bir arkadaşın var." (Fanatik)

