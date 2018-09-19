Gary Medel'den Negredo'ya esprili veda!
Medel, dün Al Nasr'a imza atan Alvaro Negredo'yla ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.19 Eylül 2018 Çarşamba 11:46
Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı durumuna düşen Gary Medel, resmi Instagram hesabından Negredo'ya veda etti.
Negredo'yla Beşiktaş ve Sevilla'da birlikte oynadıkları günlerden üç fotoğrafı paylaşan tecrübeli ön libero şu ifadeleri kullandı:
"Yeni macera için sana en iyi dileklerimi gönderiyor ve ailenle birlikte çok başarılı olmanı diliyorum. Bildiğin gibi burada kafanı kıracak bir arkadaşın var." (Fanatik)
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