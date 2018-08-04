Garry Rodrigues kararı! Kalıyor mu gidiyor mu?

Galatasaray Yönetimi, geçen sezonki performansıyla özellikle İngiliz kulüplerini peşine takan yıldız oyuncusu Garry Rodrigues hakkındaki son kararını verdi.



Başkan Mustafa Cengiz'in mayıs ayında, "Teknik ekibimiz göndermek istemezse 50 milyon Euro verseler de satmayız" dediği Yeşil Burun Adaları pasaportlu oyuncu takımda kalacak.



Sarı-kırmızılı yönetim, Newcastle ve Spartak Moskova'nın ilgilendiği ancak 10 milyon Euro'nun altında bonservis önermeyi düşündüğü Rodrigues için pazarlık masasına bile oturmadı. Teknik direktör Fatih Terim, "Takımı en hızlı ileri çıkaran oyuncum" dediği ve yaz kampında özel çalışmalar yaptırdığı 27 yaşındaki futbolcu için yönetime, "Çok cazip bir teklif olmazsa göndermeyin" raporu vermişti.



Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Garry Rodrigues de Yasin'den boşalan 7 numaralı formayı aldı ve takımda kalması kesinleşti.