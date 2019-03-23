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Gareth Bale: Loris Karius'a Üzülmedim

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Gareth Bale, Loris Karius'a üzülmediğini açıkladı. Bale, "Karius için üzgün değilim. Eminim ki kendisi de aynı şeyi yapsa benim için üzülmezdi" ifadelerini kullandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:47
Gareth Bale: Loris Karius'a Üzülmedim

Geçen sezon oynanan ve Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yendiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2 gol atan Real Madrid'in yıldız oyuncularından Gareth Bale, finalde yediği hatalı gollerle adından söz ettiren Loris Karius hakkında açıklamalarda bulundu.

"Karius için üzgün değilim"

Sezon başında Liverpool'dan Beşiktaş'a transfer olan Karius'un finalde yediği gollerin şanssızlık olduğunu belirten Bale, ''Karius için üzgün değilim. Eminim ki kendisi de aynı şeyi yapsa benim için üzülmezdi. Yaşadığı şeyler şanssızlıktı. İyi bir akşam yaşamıyordu ama zaten ilk golümü kurtarabileceğini düşünmüyorum.'' şeklinde konuştu.

Karius'u teselli etmişti

Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yendiği finalde Bale, Karius'a bir rövaşata bir de uzaktan attığı şutla avlamış ve Real Madrid, kupayı müzesine götürmüştü. Galli yıldız, maçın ardından yediği hatalı gollerden dolayı büyük üzüntü yaşayan Karius'un yanına gidip teselli etmişti.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:47
  1. Loris Karius
  2. Gareth Bale
  3. Real Madrid
  4. Liverpool
  5. Beşiktaş
  6. Madrid
  7. Karius

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