Gara'ya giden HDP'liyi "Dilan Taşdemir" sanıyorduk... Gerçek çok başka çıktı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara Dağına giderek teröristlerden eğitim aldığını açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in Dilan olan adını milletvekili seçilmeden önce örgütsel faaliyetlerinde gizliliği sağlamak için kod isim olarak kullandığı ortaya çıktı. Dilan Taşdemir Milletvekili seçilince de bu adı, nüfus değişikliğiyle ikinci isim olarak aldığı belirlendi. Ablası Nihayet Taşdemir ile birlikte KCK ana çatı davasında da örgüt üyesi olmak suçundan yargılanan Taşdemir milletvekili olduğu için yargılaması devam ederken, ablası 9 yıl hapisle cezalandırıldı.

Gara Dağına gittiği ve teröristlerden eğitim aldığı için hakkında soruşturma başlatılan Dirayet Taşdemir'in, KCK ana çatı davasında da yargılandığı ortaya çıktı. Milletvekili seçilmeden önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Osman Baydemir'in danışmanlığını yapan Dirayet Taşdemir'in Habur Sınır Kapısından Kuzey Irak'taki PKK kamplarına birçok kez geçiş yaptığı, Atatürk havalimanından da yurtdışına giriş ve çıkış yaptığı öğrenildi.

Taşdemir'in sözde KCK sözleşmesinin 13 ve 14. maddesindeki sosyal alan merkezi ile terör örgütünün kadın yapılanması Demokratik Özgür Kadın Hareketi içinde aktif yer aldığı bildirildi.

Dirayet Taşdemir'in PKK'nın talimatıyla Diyarbakır'da Eşit Özgür Yurttaş Derneği önünde toplanan örgüte müzahir kalabalıkla izinsiz korsan gösteri organize ederek terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attığı ve toplanan kalabalığı güvenlik güçlerine karşı kışkırttığı bildirildi.

Papatya kod adlı gizli tanık da Dirayet Taşdemir'in Diyarbakır'da terör örgütü güdümündeki yerel yönetimler bürosundaki toplantılara katıldığını, PKK'nın kadın yapılanması YJA içinde aktif rol aldığını belirterek fotoğraflarından teşhis etti. Taşdemir'le ilgili emniyete yapılan bir ihbar tutanağında ise şöyle deniliyor:

"PKK tarafından belediyede görevlendirildi. Belediyelerde çalışan kadınları örgütle ilişkilendirmek, eylemlere sokmak, uymayanları cezalandırmakla görevlidir. Talimatlarına uymayan birçok müdür ve personelin görev yerini değiştirdi. PKK'nın belediyedeki özel görevli elemanıdır. Dilan kod adını kullanıyor. PKK'nın kadın hareketi sözcüsü Nihayet'in kız kardeşidir. Dirayet belediye kadın ve erkekler üzerinde terör estirmektedir"

Evindeki aramada ise örgüte yazdığı özeleştiri raporunda, kendisinin PKK-KCK tarafından Derik'ten belediye başkan adayı gösterildiğini, ancak daha sonra Nusaybin olarak değiştirildiği ve bu durumun kendisinde huzursuzluk yarattığını örgüte rapor ettiği bildirildi. Evindeki aramada ayrıca örgüte bağlılıklarını bildiren yemin metni de ele geçirildi. Metnin örgütte eğitimlerini tamamlayan kişilere okutturulduğu öğrenildi. Ele geçen bir başka el yazmalı dokümanda ise belediyelere PKK ideolojisiyle yoğrulmuş kadroların aday gösterilmesini öneren Dirayet Taşdemir'in Abdullah Öcalan'ın yerel seçimlerde yüzde 40 kadın kotasına uyulması için de çalıştığı bildirildi.

Bu arada Taşdemir'in KCK ana davasında sanık olarak yargılanırken adının Dirayet Taşdemir olduğu, örgütsel faaliyetlerinde gizliliğini sağlamak için de Dilan kod ismini kullandığı ortaya çıktı. Taşdemir'in milletvekili seçildikten sonra bu kod ismini hakkındaki terör örgütü üyeliği iddialarını boşa çıkarabilmek için nüfusta değişiklik yaparak Dilan adını da aldığı belirlendi.

Dirayet Taşdemir'in eski DEHAP Genel Başkanı Mehmet Abbasoğlu ile telefon görüşmesinde ise Bingöl'de öldürülen teröristlerden söz ederken, birinin Avrupa katılımlı olduğunu ve kendisiyle örgütün Kuzey Irak'taki kamplarında birlikte kaldığını açıkça itiraf ettiği ortaya çıktı.

Sanığın Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına gidiş geliş yapması nedeniyle aynı zamanda dağ kadrosuyla şehirdeki yapılanma arasında kurye görevi de gördüğü kaydedildi. Taşdemir'in Kuzey Irak'taki örgüt kamplarına gittiğinin pasaport kayıtlarıyla da sabit olduğu vurgulandı.

Kaynak: SABAH