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Ekonomi Garanti BBVA'ya "Dijital Bankacılık Ödülleri 2020"de iki ödül
Ekonomi

Garanti BBVA'ya "Dijital Bankacılık Ödülleri 2020"de iki ödül

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu: - "Dijitalleşme yolculuğumuzda müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi bizim için çok değerli"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:27:42 -
Garanti BBVA'ya "Dijital Bankacılık Ödülleri 2020"de iki ödül

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, dünyanın saygın iş ve finans dergilerinden World Finance tarafından verilen "Dijital Bankacılık Ödülleri 2020" kapsamında iki ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, üst üste 4'üncü kez "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ve "Türkiye'nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülünü kazandı. Dijital kanallarının gücü, geliştirdiği yenilikçi hizmet ve uygulamalarıyla müşterilerinin hayatına değer katan Garanti BBVA, World Finance'tan kazandığı 2 ödülle dijital bankacılıktaki başarısını bir kez daha kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, Garanti BBVA olarak, World Finance tarafından 4 yıl üst üste "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ve "Türkiye'nin En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülüne layık görülmekten son derece mutlu olduklarını belirtti.

Evlioğlu, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme yolculuğumuzda müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi bizim için çok değerli. Bugün mobil uygulamamızı aktif olarak kullanan yaklaşık 9 milyon müşterimiz var. Hedefimiz ise buradaki işlem çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmak ve bunu yaparken de kolay, yalın ve güvenli bir deneyim tasarlamak. Çok yakın zamanda müşteri olma sürecini de tamamen dijitalleştirerek uçtan uca dijital bir deneyim ile sunacağız. Garanti BBVA Mobil'i müşteri deneyiminin merkezi haline getirerek hayat kolaylaştıran hizmetlerimize devam edeceğiz. Kazandığımız her yeni ödül de bu alanda bizi daha iyisini yapmak için motive ediyor."

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