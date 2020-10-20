Garanti BBVA ve Kodluyoruz, teknoloji konulu Alchemist podcast serisini hayata geçiriyor

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, Kodluyoruz ile iş birliği yaparak 15 bölümden oluşacak teknoloji ve yapay zeka konulu podcast serisine sponsor oldu.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim'de tanıtım bölümü ve 21 Ekim'de ilk bölümüyle yayına başlayacak Alchemist isimli podcast serisi, yapay zeka alanında dünya çapında tanınan Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu üyelerinin başarı hikayelerini yapay zeka ve kodlama alanında çalışmaya hevesli, teknolojiye meraklı, yeniliklere açık ve kendisini geliştirmek isteyen dinleyicilerle buluşturacak.

Her bölümü 35-45 dakikalık bir yayın şeklinde hazırlanacak podcast serisinde konuk konuşmacıların uzmanlaştıkları alanda nasıl çalışmaya başladıkları, ülke sınırlarını aşan başarılarının ardında yatan motivasyonu ve yapay zeka alanında başarılı bir araştırmacı, girişimci ve akademisyen olmanın yolları paylaşılacak.

Garanti BBVA Teknoloji'den de uzmanların konuk olacağı podcast serisinde yapay zeka alanındaki dünya gelişmeleri, Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kurulu üyeleri gözünden aktarılacak ve bu trendlerin Türkiye yansımaları, Türkiye'deki yazılımcıların bu yaklaşan değişime nasıl ayak uyduracağı ele alınacak.