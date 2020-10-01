Garanti BBVA Gold Standard Sertifikası edindi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA emisyonlarını azaltmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Gold Standard Sertifikası satın aldı.

Garanti BBVA açıklamasında göre, banka sürdürülebilir finans ve gelecek için yaptığı doğrudan katkıları bir adım daha öteye taşıyarak, geçmişteki karbon emisyonlarını azaltmak üzere harekete geçti.

Garanti BBVA, emisyonlarını azaltmak isteyen kurumların tercih ettiği Gold Standard Sertifikalarını almak üzere bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Garanti BBVA, bir rüzgâr enerjisi santralinden 22,386 tCO2 emisyona karşılık gelen Gold Standard Sertifikaları satın alarak 2019 için kendi operasyonlarından kaynaklı Kapsam 1 ve sadece satın aldığı enerji/elektrikten kaynaklanan Kapsam 2 emisyonlarının yaklaşık üçte birini azaltmış oldu.

Garanti BBVA, 2020 yılı başında karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda bir başka anlaşma gerçekleştirerek 813 şubesi ve 45 binasında, 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh’lık elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Bu yılın sonunda 3 milyondan fazla ağacın azaltabileceği sera gazına denk gelen yaklaşık 45 bin ton CO2 eşdeğeri emisyonu engelleyecek.





- "Somut adımlar atmaya devam edeceğiz"





Açıklamada konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, Garanti BBVA olarak, 15 yıldan uzun süredir, sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla aldıkları inisiyatifler ve yenilikçi finansman modelleriyle, Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olduklarını belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadele için son olarak bugünün ve dünün karbon emisyonlarını azaltmak üzere mutlak hedef koyduklarını aktaran Edin, şunları kaydetti:

"Küresel sıcaklıktaki artışı 1,5 derecede tutmak hedefine destek olmak amacıyla payımıza düşen azaltım hedefini Bilime Dayalı Hedef İnisiyatifi’nin metodolojisine göre hesapladık. Bu hesaplama çerçevesinde 2035 yılında 2018’e kıyasla emisyonlarımızı yüzde 71 azaltmamız gerektiği ortaya çıktı. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle 813 şubemiz ve 45 binamızda, 30 bin konutun tüketimine karşılık gelen yaklaşık 90 milyon kWh’lik elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Buna ek olarak, geçtiğimiz yıldaki kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonlarımızdan kaynaklı karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla da rüzgar enerjisi santrallerinden bankamız adına 22,386 tCO2 emisyona karşılık gelen Gold Standart sertifikası ayrıldı.

Bu anlaşmayla 2019 için kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızın yaklaşık üçte birini nötrlemiş olduk. İklim değişikliği konusunda sunduğumuz ürün ve hizmetlerle müşterilerimize verdiğimiz destek ve danışmanlığın yanı sıra, kendimize de iddialı hedefler koyarak bu mücadeleye her yönden katkı sağlıyoruz. Bu konudaki aciliyetin bilinciyle, 2035 hedefimize, 15 yıl beklemeden en kısa sürede ulaşmak için çalışmaya ve somut adımlar atmaya devam edeceğiz."

