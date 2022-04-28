Garabeti yeniden hortlatma girişimi: Danıştay savcısından skandal 'İstanbul Sözleşmesi' talebi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararı, malum çevrelerden itiraz görmüştü.

Karara yönelik açılan dava, bugün Danıştay 10'uncu Dairesi'nde gerçekleşti.

Davaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Emre Topal ve kararın iptal edilmesine yönelik savunma yapan diğer avukatlar katıldı.

"Fesih kararının iptal talebinin reddedilmesini doğru buluyoruz"

Sözleşmeden çekilme kararının hukuka uygun olduğunu ve ek maddelerle tedbir alınabileceğini açıklayan Topal, "Bir sözleşmeden ayrılmanın yöntemleri çok çeşitlidir. Fesih de yapılabilir. Fesih kelimesinin kullanılması hatalı değildir. Üzülerek belirtmeliyim ki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin anlaşılmadığını düşünüyoruz. Ek kanunla tedbirler alınabilir. 6284'teki İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yapması sorun değildir. 6284 hala yürürlükte, kadınlara yönelik şiddetle mücedele durmaksızın devam etmektedir. Fesih kararının iptal talebinin reddedilmesini doğru buluyoruz. Savunuyoruz. Dünyada eşi benzeri olmamış bir durum varmış izlenimi yaratılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Danıştay savcısı, fesih kararının iptalini istedi

Danıştay savcısı, duruşmada tarafların tüm savunmalarını dinledi. Duruşmanın sonunda savcının bildirdiği esas hakkındaki görüşte, çekilme kararının hukuka aykırı olduğu açıklandı.

Danıştay önümüzdeki günlerde karar verecek

Danıştay 10. Dairesi önümüzdeki günlerde davayı esastan karara bağlayacak ve karar gerekçeli olarak ilan edilecek. Sözleşmenin feshine dair Cumhurbaşkanı kararı iptal edilirse İstanbul Sözleşmesi uygulanmaya devam edecek. Ret kararı verilirse sözleşmeden feshine dair süreç tamamlanmış olacak.

Meclis'e getirilsin!

Öte yandan AK Parti ve MHP'nin İstanbul Sözleşmesi'nin kesin bir şekilde iptali için Meclis'e getirip kökten çözüm uygulaması bekleniyor.