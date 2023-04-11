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Gündem Gara katliamı davasında karar
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Gara katliamı davasında karar

Yeniakit Publisher
2023-04-11 18:04:00 -
Gara katliamı davasında karar

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2021 yılında aralarında polis ve askerlerin de olduğu 13 kişinin şehit edildiği Gara davasında yargılanan PKK’lı teröristler hakkında karar çıktı.

Şubat 2021 tarihinde düzenlenen “Pençe-Kartal 2” operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, 13 kişiyi şehit edildiği ve kaçarken sağ yakalanan PKK’lı teröristler "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer ile "Merkaz Botan" kod adlı Doğan Geçgel, ifadelerinde kendilerine katledilmesi için talimat verildiğini itiraf etmişti.

Şırnak Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada TSK'nın düzenlediği Gara operasyonu esnasında örgütün Kandil'deki yöneticilerinin talimatı ile elinde rehin tuttuğu 13 kamu personelini şehit eden 2 PKK’lı hakkında karar çıktı. Cezalarda teşdit uygulayan mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulamadı. Mahkeme davada yargılanan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ‘Pençe-Kartal 2’ Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer’e 13 kez ağırlaştırılmış, 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, "Merkaz Botan" kod adlı Doğan Geçgel’e de 14 kez ağırlaştırılmış, 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.

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