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Aktüel Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini geçti
Aktüel

Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini geçti

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 145 artarak 67 bin 557'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:50:14 -
Gana'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 bini geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısının 50 bini aştığı bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar 592 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı, vaka sayısının son 24 saatte 98 artarak 51 bin 667'ye çıktığı belirtildi.

Ülkede halen 797 aktif vakanın tedavisinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 50 bin 547'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Gana'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 323 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkede 11 gündür Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı vurgulandı.

- Nijerya'da vaka sayısı 67 bin 500'ü aştı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 756 bin 237 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 145 artarak 67 bin 557'ye yükseldiği ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1173'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 61 bin 573'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede, 3 bin 102 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

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