Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini geçti
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen kişi sayısı 5 binin üzerine çıktı.
Gana Sağlık Hizmetler Direktörü Dr. Patrick Kumah Aboagye, düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 427 artarak 5 bin 127 olduğunu bildirdi.
Ülkede şimdiye kadar 22 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Aboagye, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 494'e yükseldiğini kaydetti.
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ülkede salgınla mücadele kapsamında alınan toplu etkinlik yasağının mayısın sonuna kadar uzatıldığını, okulların kapalı kalacağını açıkladı.
Ülkede, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra vaka sayısı artmaya başladı.
- Afrika kıtasında vaka sayısı 66 bini geçti
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı ise son 24 saatte 3 binden fazla artarak 66 bin 373'e çıktı.
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 artarak 2 bin 336 ulaştı. Şimdiye kadar 23 bin 95 kişi de sağlığına kavuştu.