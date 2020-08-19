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Aktüel Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 43 bine yaklaştı
Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 43 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 02:05:31 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 43 bine yaklaştı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 42 bin 993'ye yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 428 bin 695 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Ülkede vaka sayısının son 24 saatte 340 artarak 42 bin 993'ye ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 248'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 40 bin 796 olduğu ifade edildi.

Başkent Akra 21 bin 369, Ashanti 10 bin 650, Western 2 bin 924, Eastern 2 bin 109 ve Central 1829 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

Gana'da Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 1 Eylül'de uluslararası uçuşların başlatılması planlanıyor.
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