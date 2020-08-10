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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 02:47:37 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 41 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41 bini geçti.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 413 bin 835 Kovid-19 testin yapıldığı bildirildi

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 470 artarak 42 bin 3'e yükseldiği kaydedildi.

Son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 215'e çıktığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 38 bin 330'a ulaştığı ifade edildi.

Başkent Akra 20 bin 491, Ashanti 10 bin 251, Western 2 bin 801, Eastern 1923 ve Central 1721 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

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