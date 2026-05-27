Gana'da korkunç kaza! 12 kişi öldü
Gana’nın Ashanti vilayetinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.
Gana’da meydana gelen trafik kazası, ülkede büyük üzüntü yarattı. Ashanti vilayetinde bulunan Kumasi-Techiman kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.
Şiddetli çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 12 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.