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Aktüel Gana'da 142 bin kişi HIV taşıdığını bilmiyor
Aktüel

Gana'da 142 bin kişi HIV taşıdığını bilmiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:15:35 -
Gana'da 142 bin kişi HIV taşıdığını bilmiyor

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da 142 bin kişinin, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını bilmediği bildirildi.

Gana AIDS Komisyon Direktör Vekili Dr. Cosmos Ohene-Adjei, yerel radyoya yaptığı açıklamada, çoğu kişinin HIV/AIDS testi yapmaktan korktuğunu, bu nedenle ülkede 142 binden fazla kişinin virüsü taşıdığını bilmediğini belirtti.

Ohene-Adjei, ülkede virüsü taşıyan 46 bin kişinin, yapılan kötü muameleler nedeniyle tedaviden kaçtığını söyledi.

Ülkede her yıl 20 binden fazla yeni vakanın kayıtlara geçtiğini kaydeden Ohene-Adjei, HIV/AIDS ile mücadele için hükümetin yeni yol haritası çıkarması gerektiğini ifade etti.

Ohene-Adjei, son zamanlarda her 5 HIV vakasından 1'inin genellikle 15-24 yaş arası genç olduğunun altını çizerek, "Bu durum endişe verici. Ebeveynler, çocuklarına bu yaşta neler yapacağını konusunda iyi ders vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.


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