Gana ile Benin berabere kaldı

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Gana ile Benin 2-2 berabere kaldı.

Bu yıl Mısır’ın ev sahipliğinde 32.’si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası’nda F Grubu’nda Gana ile Benin, Ismailia Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Benin, henüz 2. dakikada Adana Demirspor’da top koşturan Mickael Pote’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Gana bu gole cevap vermekte gecikmedi ve 9. dakikada geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe’de forma giyen Andre Ayew sahneye çıktı. Dakikalar 42’yi gösterdiğinde ise bu sefer Ayew kardeşlerden Jordan Ayew ağları sarsarak Gana adına skoru 2-1’e getirdi. 63. dakikada da Pote maçın skorunu belirleyen golü attı ve her iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Müsabakanın 54. dakikasında ise eski Sivassporlu John Boye, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.