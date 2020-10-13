Gamze Özçelik paylaştı: Aşk dediğin...

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp bambaşka bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik sosyal medya paylaşımlarıyla kalpleri ısıtıyor. Yeni hayatı ile takdir toplayan Gamze Özçelik zamanının büyük bir bölümünü Kurduğu dernek aracılığı ile yardıma muhtaç insanlarla geçiriyor. Gamze Özçelik son olarak yaptığı paylaşım ile yine büyük beğeni topladı. İşte Gamze Özçelik'in "Aşk dediğin her yer kapkaranlık da olsa aydınlığı görebilmektir..." notunu düştüğü paylaşımı...

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp bambaşka bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik sosyal medya paylaşımlarıyla kalpleri ısıtıyor.

Yeni hayatı ile takdir toplayan Gamze Özçelik zamanının büyük bir bölümünü Kurduğu dernek aracılığı ile yardıma muhtaç insanlarla geçiriyor.

Gamze Özçelik son olarak yaptığı paylaşım ile yine büyük beğeni topladı.

İşte Gamze Özçelik'in "Aşk dediğin her yer kapkaranlık da olsa aydınlığı görebilmektir. Muhteşem bir akşamdan... Allah'ım sana ne kadar teşekkür etsem az kalır..." notunu düştüğü paylaşımı...