Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL bir hafta uzatıldı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı.
Gambiya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle salgını önlemek için daha önce ilan edilen OHAL'in bir hafta uzatıldığını belirtildi.
Uzmanların Kovid-19 ilgili araştırmaları devam ederken halkın salgına karşı kendilerini korumasını gerektiğini ifade edildi.
Gambiya'da şu ana kadar 74 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.