0553 313 94 23

Galibiyet golü Feghouli’den

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Bursaspor maçında attığı golle ligde 7.

17 Mart 2019 Pazar 21:14
Galibiyet golü Feghouli’den

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Bursaspor maçında attığı golle ligde 7., toplamda ise 9. kez gol sevinci yaşadı. Başarılı futbolcu 4 de asiste imza attı.


Galatasaray’da başarılı futbolcu Sofiane Feghouli, son haftalarda hücumda etkili bir grafik çiziyor. Feghouli son olarak Bursa deplasmanında sahneye çıktı. Mücadele 2-2 devam ederken 62. dakikada uzaktan iyi bir vuruş yapan Cezayirli futbolcu, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Feghouli attığı bu golle Süper Lig’de 7. kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası’nda 1’er gol atan 29 yaşındaki futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 9’a çıkardı.


Müsabakaya 11’de başlayan Feghouli 90 dakika sahada kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, Mansur Yavaş'a oy istedi
    1. Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış..
    2. Galibiyet golü Feghouli’den
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 -..
    5. Şanlıurfa’da yasa dışı bahis..
    6. Cimbom'dan müthiş dönüş!
    7. Mbaye Diagne bu sezonki 23. golünü attı
    8. Galatasaray, Başakşehir’in puan..
    9. Galatasaray ligdeki yenilmezlik..
    10. Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor..
    11. Bingöl-Karlıova karayolunda heyelan
    12. Anadolu Yıldızları Analig Yüzme..
    13. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    14. Hentbol: Toplu sonuç
    15. İngiltere'deki bıçaklı saldırıda terör..
    16. Bakan Selçuk, Sarıkamış’ta..
    17. 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası
    18. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 18..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. etap raylı..
    20. Lüks cip şarampole yuvarlandı! 3 yaralı
    21. Nijerya'da Kuran-ı Kerim'i güzel okuma..
    22. Maçın ardından
    23. "Down sendromlular kararlarını..
    24. ABD'de polis müdüründen camide..
    25. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    26. Eylemci çocuğu dövmüştü! Irkçı senatör..
    27. Fenerbahçe kupasını aldı
    28. Çaylı’nın mahalle gezilerine yoğun ilgi
    29. Şiddetli tipi, zincirleme kazaya neden..
    30. Şahin’e Balı Mahallesinden sevgi seli
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu