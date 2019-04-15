Galatasaraylı yöneticiler, MHK Başkanı ile görüştü



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik ile görüştü. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TFF'nin Beylerbeyi'ndeki tesislerinde gerçekleşen görüşmede, Mustafa Cengiz ile Sabri Çelik'in yanı sıra, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı. Görüşmede, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda dün oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararlarının ele alındığı bildirildi.



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