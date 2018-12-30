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Galatasaraylı veteranlar Almanya'da birinci oldu

30 Aralık 2018 Pazar 14:37
Galatasaraylı veteranlar Almanya'da birinci oldu


İSTANBUL (AA) - Eski Galatasaraylı futbolculardan oluşan veteran takımı, Almanya'da düzenlenen Efsaneler Kupası'nda birinciliği elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, Saarland eyaletindeki Saarbrücken kentinde düzenlenen organizasyonun final maçında Köln ile karşılaştı.

Aralarında Evren Turhan, Faruk Atalay, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan ve Hasan Kabze gibi isimlerin de yer aldığı sarı-kırmızılı veteran takımı, Köln'ü 6-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, sarı-kırmızılı eski yönetici ve futbolcu Cüneyt Tanman ile veteran takımı oyuncuları, Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in Saarbrücken'deki kabrine de ziyarette bulundu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 14:37
  1. Efsaneler kupası
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Jupp Derwall
  5. Saarbrücken
  6. veteran takımı

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