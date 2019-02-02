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Galatasaraylı Mitroglou'yu yıkan haber

Avrupa Ligi kadrosuna sadece 3 yeni futbolcu ekleyebilen Galatasaray, yeni transferi Mitroglou'yu UEFA listesine bildirmeyecek.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:36
Galatasaraylı Mitroglou'yu yıkan haber

Galatasaray ara transferde kadrosunu Marcao, Diagne, Mitroglou, Luyindama, Semih ve Emre Taşdemir ile güçlendirdi.

Ancak bu isimlerden sadece 3 tanesi Avrupa Ligi'nde görev yapabilecek. Çünkü statüye göre takımlar ara transfer döneminden sonra Avrupa listesinden 3 isim değiştirebiliyorlar.

Aslan'da takımdan ayrılan Rodrigues, Serdar ve Eren listeden otomatikman çıkacak.

Maicon'un sözleşmesi dondurulacak

Terim'in yeni 3 isim için savunmaya Marcao ve Luyindama'yı ekleyeceği, son isim için de tercihini forvette Diagne'den yana kullanacağı öğrenildi. Mitroglou ile birlikte Semih Kaya ve Emre ise kontenjana takıldığı için sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynayabilecek.

Takımdaki yabancı sayısı 14'ü aştığı için Maicon ya başka bir takıma gönderilecek ya da sözleşmesi askıya alınacak. Maicon da böylece UEFA listesinde yer alamayacak.

(Star)

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 11:36
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Avrupa
  4. Galata
  5. Semih Kaya

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