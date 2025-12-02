Galatasaraylı Kazımcan'ı kör edecekti! O magandaya ödül gibi ceza!

Fenerbahçe - Galatasaray maçında tribünden sahaya çakmak atarak Kazımcan Karataş'ı gözünden yaralayan ve kör edebilecek bir harekette bulunan holigan yakalanarak hakkında işlem yapıldı. Ancak verilen ceza adeta ödül oldu. O holigan, bir sonraki derbide tribünde olacak.

Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Derbi 1-1'lik eşitlikle sona ererken, ilk yarıda yaşanan bir olay izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Galatasaray'ın golünün ardından takım sevinci sırasında Fenerbahçe tribünlerinden sahaya çakmak atıldı ve bu çakmak Kazımcan Karataş'ın gözüne isabet etti.

Kazımcan'ın bir anda yerde kalması sonrası takım arkadaşları müdahale etti ve sağlık ekiplerini çağırdı.

Kazımcan Karataş'ın gözüne isabet eden çakmak, çok ciddi bir sıyrık oluşturdu. Şayet çakmak, birkaç milim yukarıya gelse genç oyuncu gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.

İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri stat kameralarından çakmağı atan holiganı tespit etti. Holigan M.G. gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" nedeniyle yasal işlem yapıldı.

VERİLEN CEZA HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Holigan M.G. hakkında verilen ceza ise büyük bir şaşkınlık yarattı. Yasal işlem yapılan M.G.'ye sadece 1 yıl spor müsabakalarına giriş yasağı aldı. Yani önümüzdeki sezon Kadıköy'de oynanacak derbi 1 Aralık tarihinden sonra gerçekleşirse, M.G. isimli holigan tribündeki yerini alacak ve sahaya yabancı madde atmak için önünde hiçbir engel bulunmayacak.