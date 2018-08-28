THY - İstanbul
0553 313 94 23

Galatasaraylı genç oyuncunun yeni takımı belli oldu

Süper Lig'e hızlı başlayan son şampiyon Galatasaray, 21 yaşındaki Doğan Can Davas'ı Bandırmaspor Baltok, kiraladı.

28 Ağustos 2018 Salı 22:48
Galatasaraylı genç oyuncunun yeni takımı belli oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor Baltok, transfer döneminin bitimine 3 gün kala Galatasaray'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas'ı renklerine bağlamak için harekete geçmişti.

10 numara mevkiinde oynayan futbolcu için Bandırmaspor transfer komitesi gerekli görüşmeleri gerçekleştirirken, genç oyuncunun 1 yıllıığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK ONAY VERDİ

Bandırmaspor Baltok Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Başkan Göksel Karlahan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile görüştü.

Görüşmenin neticesinde iki taraf Doğan Can Davas'ın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Doğan Can Davas'ın yarın Bandırma'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:48
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Galatasaray
  4. Doğan Can
  5. Bandırma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menisküs yırtığı zamanında tedavi edilmezse...
    1. Menisküs yırtığı zamanında tedavi..
    2. Fazla meyve yemek sağlığı olumsuz..
    3. Kafein bağımlılığının önüne geçmek..
    4. Sergey Lavrov'dan Ukrayna'yı çok..
    5. Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?
    6. Akıllı telefonlar bakın hangi..
    7. Yoğurt, soya sütü, bitter çikolata..
    8. Çocuğunuz yemek yemiyorsa...
    9. Yeterince su içmemek sağlığı tehdit..
    10. Üzüntü ve stres zona hastalığını..
    11. Kanada'dan Trump'a "şartlı evet"
    12. Süper Lig'de Fenerbahçe bombası! Milli..
    13. Bakan Soylu'dan şehit ailesine ziyaret!
    14. Galatasaraylı genç oyuncunun yeni..
    15. Venezuela'da halk ülkeden kaçıyor! İki..
    16. İran'ın ABD'ye açtığı davada yeni..
    17. Süphan Dağı'nın zirvesinde parçalarını..
    18. Kanser hastalarını umutlandıran gelişme!
    19. Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor..
    20. ABD'de dikkat çeken anket! Halkın..
    Saplantılı Kemalist İlahiyatçı Malazgirt zaferine dil uzattı!
    Saplantılı Kemalist İlahiyatçı Malazgirt zaferine dil uzattı!
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi