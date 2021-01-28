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Spor Galatasaraylı futbolcu askere çağrıldı!
Spor

Galatasaraylı futbolcu askere çağrıldı!

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı. Bakaya düşen genç oyuncunun bedelli askerlik yapma ihtimali bulunmuyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 15:11:00 -
Galatasaraylı futbolcu askere çağrıldı!

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı.

Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düşüyor.

Galatasaray TFF ile görüşecek

Bedelli askerlik ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacak. Durumun çözülmesi bekleniyor.

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