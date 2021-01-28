Galatasaraylı futbolcu askere çağrıldı!
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı. Bakaya düşen genç oyuncunun bedelli askerlik yapma ihtimali bulunmuyor.
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, askere çağrıldı.
Askerliğinin son günü olduğu için erteleme yapamayan Kerem Aktürkoğlu, bakaya düşüyor.
Galatasaray TFF ile görüşecek
Bedelli askerlik ihtimali de ortadan kalkmış oluyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme yapacak. Durumun çözülmesi bekleniyor.