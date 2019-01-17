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Galatasaraylı engelli gencin hayali gerçekleşiyor

Galatasaray yönetimi, serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan 19 yaşındaki sarı-kırmızılı takım hayranı Kocaelili Velican Öndeş'i, Fatih Terim ve Muslera ile tanıştırmak için tesislere davet etti- Anne Asiye Öndeş:"Velican da Galatasaray'a aşık. Böyle hayata tutunuyor. Hayatı, yaşamı, mutluluğu hep onlar. Onlar yenildiği zaman çok üzülüyor"- "Galatasaray camiasına ve taraftar grubuna çok teşekkür ediyorum. Onlar oğlumun bu hayalini gerçekleştirdi"

17 Ocak 2019 Perşembe 12:00
Galatasaraylı engelli gencin hayali gerçekleşiyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan 19 yaşındaki Velican Öndeş'in, taraftarı olduğu Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ve kalecisi Muslera ile tanışma hayali gerçekleşecek.

Körfez ilçesinde annesi ve 3 kardeşiyle yaşayan, doğuştan serebral palsi ve epilepsi hastası Velican, hastalığı nedeniyle yürüyemiyor ve konuşamıyor.

Odasını Galatasaray bayrağı ve formalarıyla donatan Velican, takımının maçlarını ve futbolcuların açıklamalarını ilgiyle takip ediyor. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Velican'ın, kulübünün tesislerine giderek, Fatih Terim ve Muslera ile tanışma hayali, İstanbul'dan gelen bir telefonla gerçeğe dönüşüyor.

Taraftar grubu ultrAslan'ın devreye girmesiyle Galatasaray yönetimi, Velican Öndeş'in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Anne Asiye Öndeş (53) ile temasa geçen kulüp yöneticileri Velican'ı, Fatih Terim ve Muslera ile tanıştırmak için Galatasaray Metin Oktay Tesisleri'ne davet etti.

Asiye Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray yönetiminden aldıkları haberin Velican'ı çok mutlu ettiğini söyledi.

Oğlunun bu hayali gerçekleşeceği için çok sevindiğini ve tek dileğinin de zaten onun hayallerini gerçekleştirmek olduğunu belirten Öndeş, şöyle konuştu:

"İlk hayali burada oturmaktı. Buraya getirdim. Kiradayız. Sonraki hayali de Fatih Terim ve Muslera ile tanışmaktı. Galatasaray camiasına ve taraftar grubuna çok teşekkür ediyorum. Onlar oğlumun bu hayalini gerçekleştirdi. Artık ölsem de gam yemem çünkü oğlum çok mutlu zaten benim gayem de onu mutlu etmek."


- "Galatasaray onun için bir sevda"


Anne Öndeş, oğlu Velican'ın Galatasaray maçlarını televizyondan izlediğini ve çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Oğlum doğuştan serebral palsi ve epilepsi hastası ama tamamen Galatasaray hastası. Galatasaray onun için bir sevda. Bir erkeğin bir kıza aşık olması gibi. Velican da Galatasaray'a aşık. Böyle hayata tutunuyor. Hayatı, yaşamı, mutluluğu hep onlar. Onlar yenildiği zaman çok üzülüyor." diye konuştu.

Velican'ın tedavisi için ekonomik imkanlarının kısıtlı olduğunu aktaran Öndeş, "Eşimden ayrılma aşamasındayım. 4 çocuk annesiyim. Ben ve çocuklar da işsiz, çalışmıyorlar. Bu nedenle birçok şeyi yapamıyoruz. Ekonomik sıkıntı yüzünden oğlumu hastaneye götüremiyorum ama olsun Allah büyüktür. Oğlumun sevgisi ve mutluluğu bana dünyanın servetine bedel." ifadelerini kullandı.

Öndeş, Velican'ın eniştesi ve ağabeyinin koyu Galatasaraylı olduğunu, onlardaki bu aşkın Velican'ı da etkilediğini ve koyu bir Galatasaraylı olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaeli ultrAslan Gebze Temsilcisi Barış Ciritçi ve Dilovası Temsilcisi Ümit Kara, Velican, annesi ve ağabeyleri Umut ve Alican'ı evlerinden alarak Galatasaray Metin Oktay Tesisleri'ne gitmek için İstanbul'a doğru yola çıktı.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:00
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