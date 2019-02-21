Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Portekiz’e giden sarı-kırmızılı taraftardan bir kişi gözaltına alındı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Portekiz’e giden sarı-kırmızılı taraftardan bir kişi gözaltına alındı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanacak Benfica-Galatasaray rövanş maçı öncesinde Portekiz’in başkenti Lizbon’a giden Türk taraftarlar dün akşam saatlerinde istenmeyen olaylara karıştı. Adı açıklanmayan bir taraftarın, polis memur ile yaşadığı sorundan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Polis kaynağına göre Galatasaray taraftarlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle Lizbon’da Kamu Güvenliği Polisi müdahaleye gerek duydu. Taraftarlardan bir kişinin, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.