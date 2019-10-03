Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda: Real Madrid’i yenip gruptan çıkacağız

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, gruptan çıkacaklarını iddia etti. Fransız basınına konuşan tecrübeli futbolcu, Paris Saint-Germain’e 1-0 yenilmelerine rağmen Fransız devinin üzerlerinde baskı kuramadığını söyledi. “Real Madrid'e yaptıkları baskıyı bize yapamadılar” diyen Belhanda, sözlerine şöyle devam etti: “Real'e karşı büyük bir baskı kurduklarını görmüştük. Ancak bu maçta biz onlara büyük bir baskı yaptık. Kaliteli oyuncuları oldukları için maçı 1-0'a getirdiler.”

''Real Madrid’i yenip gruptan çıkacağız''

İlk iki maçta gol atamayan ancak Club Brugge deplasmanında 1 puanla dönmeyi başaran Galatasaray’ın gruptaki şansı sorulan Belhanda, “PSG'nin Devler Ligi'ni kazanıp kazanamayacağını söylemek için şu an çok erken. Biz kendi işimize bakarız. Real Madrid’i yenip gruptan çıkacağız. Hedefimiz hiçbir zaman grubu üçüncü olarak bitirmek değildi. İstediğimiz başlangıcı yapamadık. PSG’yi evimizde yenmeliydik. Real Madrid’i yenecek gücümüz var” ifadelerini kullandı.