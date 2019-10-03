0553 313 94 23

Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda: Real Madrid’i yenip gruptan çıkacağız

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki son durumunu yorumlarken iddialı açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2019 Perşembe 12:55
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda: Real Madrid’i yenip gruptan çıkacağız

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, gruptan çıkacaklarını iddia etti. Fransız basınına konuşan tecrübeli futbolcu, Paris Saint-Germain’e 1-0 yenilmelerine rağmen Fransız devinin üzerlerinde baskı kuramadığını söyledi. “Real Madrid'e yaptıkları baskıyı bize yapamadılar” diyen Belhanda, sözlerine şöyle devam etti: “Real'e karşı büyük bir baskı kurduklarını görmüştük. Ancak bu maçta biz onlara büyük bir baskı yaptık. Kaliteli oyuncuları oldukları için maçı 1-0'a getirdiler.”

''Real Madrid’i yenip gruptan çıkacağız''

İlk iki maçta gol atamayan ancak Club Brugge deplasmanında 1 puanla dönmeyi başaran Galatasaray’ın gruptaki şansı sorulan Belhanda, “PSG'nin Devler Ligi'ni kazanıp kazanamayacağını söylemek için şu an çok erken. Biz kendi işimize bakarız. Real Madrid’i yenip gruptan çıkacağız. Hedefimiz hiçbir zaman grubu üçüncü olarak bitirmek değildi. İstediğimiz başlangıcı yapamadık. PSG’yi evimizde yenmeliydik. Real Madrid’i yenecek gücümüz var” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:55
  1. Galatasaray
  2. Younes Belhanda
  3. Belhanda
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Real Madrid

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cerrahpaşa'daki fakültelerde eğitime ara verildi
    1. Cerrahpaşa'daki fakültelerde eğitime..
    2. Burhan Kuzu'dan Faruk Çelik cevabı!
    3. FETÖ'cü Aselsan çalışanına şok!
    4. Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    5. Elektrik direğini keserek çaldılar!
    6. Hatay'da operasyona giden askeri araç..
    7. Isparta'da uyuşturucu satıcılarına..
    8. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    9. Tam 1 ton 800 kilo! İstanbul’da flaş..
    10. ABD 28 yıl önce kapatmıştı! Somali'de..
    11. Galatasaray'ın yıldızı Younes..
    12. Yeni parti çalışmalarına başlayan..
    13. Kayseri’de okulda oyuncak silah paniği
    14. Fenerbahçe'nin golcüsüne İtalyan ekibi..
    15. CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor!..
    16. Türkiye'den askeri harekat açıklaması
    17. İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel..
    18. Volkswagen'in ardından bir dünya..
    19. Krizlerle gündemden düşmeyen..
    20. Erzurum'da tarihi kale keşfedildi!
    21. İstanbul'daki barajlardan kötü haber!..
    22. Ankara'da havai fişekler yangına neden..
    23. AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya..
    24. Suriye Rusya’nın silah test üssü!
    25. Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ..
    26. Depremde hasar gören minarenin..
    27. Süt fiyatlarına zam yapıldı!
    28. Zalimler ya masada, ya da sahada..
    29. CHP’li belediye Emir Başer’i garson..
    30. NATO gemileri Çanakkale'de
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor