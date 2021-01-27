Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru ilk idmanına çıktı!

Galatasaray'a üçüncü kez transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, Sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Onyekuru, antrenmanın bir bölümünde teknik direktör Fatih Terim ile kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçen sezon Haziran ayında Monaco geri çağırdığı için ligin son bölümünde forma giyemeyen Onyekuru'nun Florya'daki son günü Fatih Terim ile çekilen fotoğrafı çok konuşulmuştu. Böylece ikili yeniden buluşmuş oldu.