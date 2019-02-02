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Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Diagne açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe'ye de gol atacağını dile getirdi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 03:06
Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım

Galatasaray, zayıf yanı olan santrfor bölgesindeki eksikliğini Süper Lig'in gol kralı konumundaki Mbaye Diagne ve Yunan golcü Kostas Mitroglou ile giderdi.

Süper Lig'de gol kralı

Ankaragücü ve Göztepe maçlarına santrforsuz çıkan Galatasaray artık çift santrforla bile sahaya çıkabilecek. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla ligdeki birçok takımdan fazla gol atıp 20 gole ulaşan ve açık ara gol krallığına koşan Diagne özellikle camiaya çok büyük güven veriyor.

''40 gole de ulaşabilirim''

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, hayallerine kavuştuğunu söyledi. Sezonun ilk yarısında 20 gol kaydeden Senegalli futbolcu, geçen sezon Gomis'in 29 golle aldığı "En çok gol atan yabancı futbolcu" unvanını eline geçireceğini söyledi. Gomis'e en az 30 gole ulaşma konusunda söz verdiğini belirten Diagne "Kırka da ulaşabilirim" dedi.

Fenerbahçe'ye gol atacağının sözünü verdi

Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ın ofisinde sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiren Diagne, tecrübeli yöneticiye Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkacağını söyledi.

Albayrak, Diagne'den bu konuda söz isterken, yıldız golcü "Fenerbahçe'yi bana bırakın. O maçı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı. Diagne sezonun ilk devresinde de Fenerbahçe'ye iki gol atmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 03:06
  1. Ankara
  2. Mbaye Diagne
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe
  5. Süper Lig

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