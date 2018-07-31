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Galatasaray'ın transfer listesindeydi Lokomotiv Moskova'ya imza attı!

Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinde yer alan Benedikt Höwedes Rus temsilcisiLokomotiv Moskova ile anlaştı.

31 Temmuz 2018 Salı 02:33
Galatasaray'ın transfer listesindeydi Lokomotiv Moskova'ya imza attı!

Galatasaray'ın da stoper adayları arasında yer alan Benedikt Höwedes, Schalke'den Rus Ligi ekibi Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu.

Schalke 04 Sportif Direktörü Christian Heidel yaptığı açıklamada, "Höwedes için Lokomotiv Moskova ile anlaştık. 48 saat içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve imzayı atacak" ifadelerini kullandı.

YILLIK 4 MİLYON EURO MAAŞ

Lokomotiv Moskova'nın, Alman Milli Takımı'nda da oynayan 30 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euroluk bonservis bedeli vereceği kaydedildi. Rus ekibinin, oyuncuya da yıllık 4 milyon euro maaş ödeyeceği belirtildi.

Asıl mevkisi stoper olan ancak defansta sağ be sol bekte de oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da 240 maçta görev aldı ve 12 gol, 7 asistlik performansıyla da skor katkısı sağladı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 02:33
  1. Galatasaray
  2. Benedikt Höwedes
  3. Lokomotiv Moskova
  4. Schalke 04

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