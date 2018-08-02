Galatasaray'ın tekrardan kadrosuna katmak istediği Denayer'e bir talip daha çıktı!

SARI-KIRMIZILILAR’IN ısrarla kadrosuna katmak istediği Jason Denayer için İngiltere Championship takımlarından Leeds United devreye girdi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Leeds yönetimi, Manchester City ile olan iyi ilişkilerini kullanarak Denayer'i kiralamaya çalışacak. Bielsa'nın da takımda görmek istediği Belçikalı futbolcu için Leeds United'ın ısrarcı olduğu kaydedildi.