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Galatasaray'ın taraftara açacağı antrenmanın tarihi belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanı taraftara açacak. Sarı kırmızılı ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 1 Aralık Cumartesi günü saat 19:05'te taraftarlara açık antrenmana çıkacak.

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:07
Galatasaray'ın taraftara açacağı antrenmanın tarihi belli oldu

Galatasaray, Beşiktaş'la oynanacak derbi maçı öncesinde 1 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık antrenman düzenleneceğini açıkladı.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirecek.

"Yerler numarasız olacak"

- Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.

- Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.

- Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)

- Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.

- Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.

- Yerler numarasız olacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:07
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Türk Telekom
  5. Türk Telekom Stadyumu
  6. GSSTORE
  7. Galatasaray Stadyum Müzesi

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