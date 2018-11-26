Galatasaray'ın taraftara açacağı antrenmanın tarihi belli oldu
Son şampiyon Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanı taraftara açacak. Sarı kırmızılı ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Galatasaray, 1 Aralık Cumartesi günü saat 19:05'te taraftarlara açık antrenmana çıkacak.26 Kasım 2018 Pazartesi 20:07
Galatasaray, Beşiktaş'la oynanacak derbi maçı öncesinde 1 Aralık Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık antrenman düzenleneceğini açıkladı.
Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumunda gerçekleştirecek.
"Yerler numarasız olacak"
- Taraftarlarımız 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'daki GSSTORE'lardan yapacağı minimum 19.05 TL'lik alışverişle antrenmanı tribünden izleme hakkına sahip olabilecek.
- Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü yapılacak antrenmanı takip edebilecek.
- Kombineler taraftara açık antrenmanı izlemek için geçerli olacak. (VIP dahil)
- Kombine sahibi taraftarlarımız da 1 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek antrenmanı izleme şansı yakalarken dileyen kombine sahipleri dilerlerse bir başka kişiye ya da kulübe (ücretsiz) hakkını devredebilecek.
- Kombine sahipleri, kombinesinin bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecek.
- Yerler numarasız olacak.
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