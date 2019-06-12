Galatasaray'ın net borcu açıklandı! Haziran ayı kongresinde Galatasaray kulübünün net borcunun 1.4 milyar TL olduğu açıklandı.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kançal, haziran ayı olağan kongresinde kulübün net borcunun 1.4 milyar TL olduğunu açıkladı.

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