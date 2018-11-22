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Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor

- Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak- Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolcular Ndiaye, Rodrigues, Donk ile sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, karşılaşmada görev yapamayacak

22 Kasım 2018 Perşembe 10:11
Galatasaray'ın konuğu Atiker Konyaspor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 5'inden beraberlik ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan Atiker Konyaspor ise 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem zirve yarışını sürdürmeye hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile oynayacağı müsabaka öncesinde moral bulmaya çalışacak.


- Cezalı ve sakatlar


Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Tedavileri tamamlanan ve dünkü antrenmanda takımla çalışan Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun karşılaşmada oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.


- Fernando ceza sınırında


Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu, yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.


- Sahasında 25 maçtır yenilmiyor


Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 25 lig maçının 22'sini kazanırken, üçünden beraberlikle ayrıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:11
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