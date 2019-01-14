Galatasaray'ın kancayı taktığı Fernandes, kamp kadrosuna alınmadı

Transfer döneminde yeniden Galatasaray'la ismi anılmaya başlayan Manuel Fernandes'in Lokomotiv Moskova'daki geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Lokomotiv Moskova ikinci yarı hazırlıklarının ilk etap kampı için Katar'a gitti. Kamp kadrosunda Manuel Fernandes yer almadı. Manuel Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, Portekizli futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

"Yni sözleşme konusunda bize çağrı gelmedi"

Paulo Barbosa, "Lokomotiv Moskova'dan henüz yeni sözleşme konusunda bize çağrı gelmedi. Bildiğiniz üzere yönetim değişti. Üstelik takım devre arası kampı için daha yeni toplandı. Henüz erken. Belki daha sonra bir şeyler olabilir, bilmiyorum." dedi.

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"Mahkemeye gitme kararı yanlış olur"

Eski Başkan Olga Smordskaya yönetiminde tüm takıma bonus ödemelerinin yapıldığını ve kendilerine yapılmadığını söyleyen Paulo Barbosa, "Bu konuda henüz mahkemeye başvuru yapmadık. Kulübün yeni başkanının bize ne söyleyeceğini bekliyoruz. Açıkçası o dönem bize haksızlık yapıldı. Ancak yine de yeni yönetimle görüşmeden mahkemeye gitme kararı yanlış olur." ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)