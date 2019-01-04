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Galatasaray'ın gündeminde yer alan Demba Ba'dan transfer açıklaması! 'Çok az daha...'

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Demba Ba, kariyeri hakkında önemli ifadelerde bulundu.

04 Ocak 2019 Cuma 14:33
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Demba Ba'dan transfer açıklaması! 'Çok az daha...'

Senegalli forvet, transfer süreciyle ilgili soruyu "Çok az daha bekleyin" diye cevapladı. Çin 1. Lig ekiplerinden Shanghai Greenland Shenhua forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Ligi ve Türk futbolunu yakından tanıdığı için Demba Ba'yı öncelikli forvet adayı olarak düşünen sarı kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Transferin Fatih Terim'in onay vermesi halinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Demba Ba'ya 6 ay karşılığında ödenmesi planlanan ücret ise 1 milyon 400 bin Euro civarında olacak.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Göztepe forması giyen Demba Ba, 13 karşılaşmada şans bulurken, 7 gol attı, bir de asist yaptı.

33 yaşındaki yıldız futbolcu 2014-2015 sezonunda ve 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında toplam 1.5 sezon top koşturduğu Beşiktaş'ta 46 maçta 28 gol atıp, 7 de asist yapmıştı.

Beinsports

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:33
  1. Galatasaray
  2. Demba Ba
  3. Çin
  4. Shanghai Greenland Shenhua

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