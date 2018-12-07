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Galatasaray'ın eski hocası yuvaya döndü!

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Cesare Prandelli, Serie A takımlarından Genoa ile sözleşme imzaladı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:41
Galatasaray'ın eski hocası yuvaya döndü!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, görevine son verilen Hırvat teknik adam Ivan Juric'in yerine Cesare Prandelli ile anlaşmaya varıldığı ve yarın basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

5 maçta 1 puan

İtalya'nın köklü kulüplerinden Genoa, bu sezon ligde son 5 maçında sadece 1 puan toplarken, 14 haftada ise 15 puanla 14'üncü sıraya geriledi. İtalya temsilcisi, son olarak kupa maçında 3. lig ekiplerinden Virtus Entella'ya normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltılar sonunda elenmişti.

İtalya Milli Takımı'nın yanı sıra Roma, Fiorentina, Valencia gibi önemli takımlarda görev alan 61 yaşındaki Prandelli, Galatasaray'ı ise 2014 yılında çalıştırmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:41
  1. Galatasaray
  2. Cesare Prandelli
  3. İtalya
  4. Galata
  5. Valencia

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