Galatasaray'ın en çok yendiği ve yenildiği takım belli oldu

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla başlayacak son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok maçı Fenerbahçe ile oynadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 61 sezonda Fenerbahçe ile 124 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (202) yine başkent ekibine attı.

En fazla golü (157) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 46 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.