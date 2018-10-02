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Galatasaray'ın düşündüren istatistiği!

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda son galibiyetini 5.5 yıl önce Terim yönetiminde Almanya'da elde eden Galatasaray, ardından 11 maçta 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı

02 Ekim 2018 Salı 10:17
Galatasaray'ın düşündüren istatistiği!

Süper Lig'de sahadan mağlup ayrıldığı son iki deplasmanda Trabzonspor ve Akhisar'dan toplam 7 gol yiyen Galatasaray, Porto'da favori gösterilmiyor.

Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasmanda galibiyet göremedi. Bu periyotta 9 yenilgi-2 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da son deplasman zaferine 5 buçuk sene önce Fatih Terim'le ulaşmıştı.

Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar Almanya'da Schalke'yi 3-2 yenip 2012-2013 sezonunda çeyrek finale çıkmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 11 deplasman: 2 beraberlik-9 yenilgi

2012-13 Real Madrid-G.Saray 3-0
2013-14 Juventus-G.Saray 2-2
2013-14 Kopenhag-G.Saray 1-0
2013-14 Real Madrid-G.Saray 4-1
2013-14 Chelsea-G.Saray 2-0
2014-15 Arsenal-G.Saray 4-1
2014-15 Dortmund-G.Saray 4-1
2014-15 Anderlecht-G.Saray 2-0
2015-16 Astana-G.Saray 2-2
2015-16 Benfica-G.Saray 2-1
2015-16 Atletico Madrid-G.Saray 2-0

ŞİFRE 110 KM

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenmişti. Ancak sarı-kırmızılı takımın o gün sergilediği futbolu, teknik heyet Porto deplasmanı için yeterli görmedi. L. Moskova maçında 100 km koşan Galatasaray'da hedef Porto'ya karşı koşu mesafesini 110 km'ye çıkarmak... Portekiz'de daha çok mücadele etmeleri gerektiğini takımdaki herkese hatırlatan teknik heyet, özellikle hücum oyuncularından rakip savunmaya önde baskı yapmalarını istedi.

SÖZ FATİH TERİM'DE

Porto deplasmanı için bugün öğlen Portekiz'in yolunu tutacak Galatasaray, son çalışmasını Estadio do Dragao Stadı'nda yapacak. Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu, TSi 20.30'da idman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek. Galatasaray TSİ 21.00'de Porto'nun stadında yapacağı çalışmanın ardından kampa girecek.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:17
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