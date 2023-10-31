Galatasaray'ın başı belada: SPK'dan büyük ceza gelebilir!

İddiaya göre "Galatasaray yönetimi, Abdülkerim Bardakcı'ya jest yaparak maaşını Kerem Aktürkoğlu'nun kazandığı rakamın seviyesine getirmeyi planlıyor."

Bu iddia kafaları karıştırdı. Çünkü Kerem Aktürkoğlu, KAP'a yapılan son açıklama kapsamında 9 milyon TL'ye (400 bin euro) oynuyor. Abdülkerim ise 21 milyon TL (yalaşık 700 bin euro) kazanıyor. Eğer Galatasaray, KAP'tan bilgi saklamıyorsa Abdülkerim'in maaşını Kerem'le eşitlemek demek indirim yapmak anlamına gelecek.

CİDDİ BİR SUÇLAMA İLE KARŞI KARŞIYA

Borsa'da işlem gören bir şirket olan Galatasaray eğer takımın yıldızı konumundaki Kerem'le sözleşme yenilediyse ve bunu KAP'a bildirmesiydi, ciddi bir suçlama ile karşı karşıya kalabilir. O suçlama Borsa'ya açık bir şirketin yatırımcılarından bilgi saklaması anlamına gelir. Eğer SPK ortaya atılan bu iddiayı ciddiye alır böyle bir bilginin varlığı ile ilgili soruşturma başlatırsa Galatasaray'a çok ciddi para cezası gelebilir.

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