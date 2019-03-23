Galatasaray'ı karıştıran 'taciz' iddiası! Galatasaray Genel Kurulu'nda Vahap Tanrıverdi, Arda Üçer kürsüde konuştuğu sırada, "GSTV'de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" diye bağırınca salondan çıkarıldı.

Galatasaray'da yapılan mali ve idari genel kurulda tansiyon bir an olsun düşmedi. Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından kürsüye gelen genel kurul üyeleri, başkan Mustafa Cengiz'e de eleştirilerini sıraladı.



Mali ve idari genel kurulda Arda Üçer'in konuşması sırasında oturduğu yerden tepki gösteren Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Galatasaray TV'de arka odalarda kızları taciz edenler de konuşulsun" ifadesini kullanınca bir anda ortalık karıştı.



Galatasaray Spor Kulübü'nün tüzüğünün 45. maddesine dayanarak yapılan oylama sonucunda Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi salondan dışarıya çıkartıldı.

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