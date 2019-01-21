Galatasaray'dan Yıldırım Uran için başsağlığı mesajı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futboluna uzun yıllar farklı renkler altında hizmet veren ve 2014-2015 sezonunda futbol takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yıldırım Uran'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



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