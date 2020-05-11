Galatasaray'dan Umut Meraş sürprizi!

Önümüzdeki sezon Saracchi ile rekabete girecek yerli bir sol bek transfer etmek isteyen Galatasaray gözünü Umut Meraş'a dikti. Milli yıldızı devre arasında yüksek maliyeti sebebiyle transfer edemeyen Cimbom, Le Havre'nin Fransa'da 1. lige çıkamaması sebebiyle bu kez daha avantajlı.

Tüm planları suya düştü

Takvim'de yer alan habere göre; Üst lige çıkamayan Le Havre'nin EURO 2020'nin iptal olması sebebiyle Umut'u yüksek bonservisle satma hayali de suya düştü. Cimbom'un yıldız oyuncu için hedefi satın alma opsiyonlu kiralama.

İkinci lige soğuk bakıyor

Umut'un üst üste 2 sezon 2. ligde oynamaya soğuk baktığı ve Le Havre'den izin isteyeceği konuşuluyor. 24 yaşındaki oyuncunun üst seviyede oynamak istemesi Cimbom'un umutlarını artırıyor.

Le Havre köşeye sıkıştı

Milli futbolcuyu yüksek bir rakama satması zor gözüken Le Havre'nin G.Saray'ın teklifine olumlu yanıt verme ihtimali bu kez hayli yüksek. İki takım arasında sıkı bir pazarlık yaşanacak gibi.