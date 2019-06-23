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Galatasaray'dan transfer bombası Vincent Aboubakar

Golcü arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bir dönem ligimizde Beşiktaş forması giyen şimdilerde Porto'da top koşturan Vincent Aboubakar'ı gözüne kestirdi.

23 Haziran 2019 Pazar 12:52
Galatasaray'dan transfer bombası Vincent Aboubakar

Devre arasında büyük umutlarla alınan Mbaye Diagne'yi 15 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray'ın hedefindeki forvet ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Porto formasını giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın transferi için düğmeye bastı.

Terim'in raporu olumlu

Teknik direktör Fatih Terim'in "Hem yüzü dönük hem sırtı dönük etkili. Tam aradığımız forvet" diye rapor verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın bunun üzerine harekete geçtiğı öğrenildi.

Yönetim kısa süre içinde Porto ile temasa geçecek. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

2 yıl daha sözleşmesi var 

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:52
  1. Galatasaray
  2. Vincent Aboubakar
  3. Porto
  4. Portekiz

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  • AlimAlim37 dk önce
    Bu tip kimselerin dünya bileti kesilmeliki buna birdaha cesaret edemesinler

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