Galatasaray'dan transfer bombası Vincent Aboubakar

Devre arasında büyük umutlarla alınan Mbaye Diagne'yi 15 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray'ın hedefindeki forvet ortaya çıktı.



Sarı-Kırmızılılar'ın Porto formasını giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın transferi için düğmeye bastı.



Terim'in raporu olumlu



Teknik direktör Fatih Terim'in "Hem yüzü dönük hem sırtı dönük etkili. Tam aradığımız forvet" diye rapor verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın bunun üzerine harekete geçtiğı öğrenildi.



Yönetim kısa süre içinde Porto ile temasa geçecek. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.



2 yıl daha sözleşmesi var



Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.