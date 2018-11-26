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Galatasaray'dan taraftara açık idman

- Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş maçı öncesi son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:08
Galatasaray'dan taraftara açık idman


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi öncesinde son idmanını Türk Telekom Stadı'nda taraftarı önünde yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takımımız deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 1 Aralık Cumartesi günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 19.05'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirecek." denildi.

GS Store'lardan 28 Kasım Çarşamba-1 Aralık Cumartesi tarihleri arasında 19.05 liralık alışveriş yapanların yanı sıra 1 Aralık günü Galatasaray Stadyum Müzesi ve stat turu bileti alan sarı-kırmızılı taraftarlar da idmanı tribünden takip edebilecek.

Ayrıca kombine kart sahipleri de açık antrenmanı izleyebilecek.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:08
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Spor Toto Süper Lig

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