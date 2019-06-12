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Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Radja Nainggolan

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İnter'de yeni sezonda kadro düşünülmeyen Radja Nainggolan'ı yakın takibe aldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:20
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Radja Nainggolan

Galatasaray, Felipe Melo'nun transfer öyküsüne benzer bir operasyon için düğmeye bastı ve Seri A ekibi Inter'in 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'a resmen talip oldu.

Radja Nainggolan bombası 

Inter'e Şampiyonlar Ligi biletini getiren son haftadaki golüne rağmen yeni teknik direktör Antonio Conte'nin kaptan Mauro Icardi ile birlikte Radja Nainggolan'ı da yeni sezonda takımda istemediğini Uzakdoğulu patronlara iletti.

2011 yılında Juventus'un başında olan Conte, Melo'yu Amerika'daki yaz kampına götürmemiş ve devreye giren Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, şimdi de Conte'nin istemediği bir başka orta saha oyuncusu olan Nainggolan'ı kiralamak için devreye girdi.

İtalyan kulübünde yılda 4 milyon Euro kazanan Belçikalı oyuncu için İnter'in Galasasaray'a vereceği yanıt bekleniyor. Bu arada Banega'yı Badou Ndiaye'nin pozisyonu için düşünen Cimbom, Nainggolan olumlu sonuçlanırsa bu transferden vazgeçecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:20
  1. Galatasaray
  2. Radja Nainggolan
  3. İnter
  4. İtalya Serie A

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