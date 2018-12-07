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Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Sivassporlu Robinho

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı Robinho için girişimlere başladı.

07 Aralık 2018 Cuma 03:47
Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Sivassporlu Robinho

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Bafetimbi Gomis'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip sürpriz bir isme yöneldi.

Ligi tanıyan forvet kriteri!

Galatasaray yönetiminin Gomis'in boşluğunu bir türlü dolduramayan ve istenilen performansı gösteremeyen Eren Derdiyok'un yerine forvet arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hem mali açıdan uygun hemde ligi tanıyan forvet istemesi üzerine sarı kırmızı kurmayların Sivasspor'da top koşturan Robinho'ya yöneldiği iddia edildi. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda sarı kırmızılı ekibin ara transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.

Eren Derdiyok ile yollar ayrılacak!

Galatasaray yönetiminin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Derdiyok'a devre arasında kendisine takım bulmasını söyleyeceği belirtildi. Öte yandan Eren Derdiyok'a eski kulübü Basel'in temas kurması bekleniyor.

Kaynak:Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 03:47
  1. Galatasaray
  2. Robinho
  3. Sivasspor
  4. Demir Grup Sivasspor
  5. Fatih Terim
  6. Eren Derdiyok

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