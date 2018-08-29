Galatasaray'dan sol bek transferi! Akhisarspor'da forma giyen...
Galatasaray Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor'da forma giyen sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.29 Ağustos 2018 Çarşamba 02:21
Galatasaray, Ege ekibine daha önce 500 bin Euro teklif etmişti ancak Akhisarspor 750 bin Euro talep etmişti. Taraflar, 750 bin Euro bonservis bedelinde mutabakata vardı. Galatasaray'ın bu transferi kısa sürede açıklaması bekleniyor.
Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, önceki günlerde Ömer Bayram'In takımda kalmasını istediğini ifade etmişti.
Futbolarena
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